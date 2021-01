Doug Emhoff, officieel eerste ‘second gentleman’ in Witte Huis

‘Second gentleman’ is nu ook een officiële term, het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster, de Engelstalige Van Dale, heeft het begrip opgenomen in zijn lijst. Zo heeft de echtgenoot van de eerste vrouwelijke Amerikaanse vicepresident Kamala Harris een aanspreektitel.

Doug Emhoff is de eerste ‘second gentleman’ in het Witte Huis. De titel verwijst naar de term voor de echtgenote van een mannelijke vicepresident, de ‘second lady’ en de ‘first lady’, de titel voor de echtgenote van de president.

‘Het is officieel’, zei Emhoff donderdag op Twitter. ‘Ik mag dan wel de eerste zijn, ik zal zeker niet de laatste zijn’. De 56-jarige Emhoff is advocaat en stelt zichzelf voor als ‘papa, echtgenoot van Kamala Harris, advocaat, aspirant-golfer, verdediger van rechtvaardigheid en gelijkheid’.

Harris’ echtgenoot Douglas Emhoff werd in New York geboren, maar verhuisde als tiener naar Californië. Hij leerde Harris kennen via een blind date, en dat was meteen een succes. De volgende dag mailde Emhoff zijn toekomstige: ‘Ik ben te oud om spelletjes te spelen, ik vind je heel leuk, en ik wil zien of we er iets van kunnen maken.’

Helemaal nieuw is de ‘second gentleman’ niet. Maar het is er eentje in het Witte Huis en besliste Merriam-Webster dat de term in het woordenboek thuishoort: ‘In sommige deelstaten was er al een ‘second gentleman’, dus het is geen nieuw begrip, maar nu is de uitdrukking voldoende wijdverbreid om te voldoen aan onze criteria en een plaatsje te krijgen in het woordenboek.’