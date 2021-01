‘Qanon-sjamaan’ wil getuigen tegen Trump tijdens impeachmentproces

Jacob Chansley, ook bekend als Jake Angeli of de man die in opvallende klederdracht deelnam aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool, wil getuigen tijdens het impeachmentproces tegen voormalig president Donald Trump. Dat heeft de advocaat van de man meegedeeld.

Advocaat Albert Watkins stelt dat het belangrijk is dat iemand die door Trump werd aangezet, aan bod komt tijdens het proces. Volgens Watkins adoreerde zijn cliënt Trump voordien, maar voelt Chansley zich nu in de steek gelaten door de voormalige president omdat die de Capitoolrellers geen gratie heeft verleend.

Trumps adviseurs hadden hem dat afgeraden omdat zou immers kunnen overkomen als een schuldbekentenis. Dat kan hem nu parten spelen. ‘Chansley heeft het gevoel verraden te zijn door de president’, aldus Watkins. Hij en verschillende Trump-aanhangers die er van beschuldigd worden deel te hebben genomen aan de Capitoolbestorming, worden mogelijk tegen Trump gebruikt in het impeachmentproces. Buiten Chansley zijn er volgens persagentschap Associated Press nog minstens vier anderen die hebben aangegeven dat ze op 6 januari de bevelen van Trump volgden.

De ‘Qanon-sjamaan’

Chansley noemt zichzelf de ‘Qanon-sjamaan’, naar de complottheorieën van Qanon. Hij is een vaak geziene betoger op uiterst rechtse protesten in zijn thuisstaat Arizona en was lange tijd een vaste waarde bij Trump-bijeenkomsten. Hij vertelde tijdens het politieonderzoek dat hij naar het Capitool ging ‘nadat de president alle “patriotten” had gevraagd om op 6 januari naar Washington D.C. te komen’.

Toen hij het Capitool was binnengedrongen, ging Chansley naar de Senaatskamer en schreef hij een dreigbrief aan de toenmalige vicepresident Mike Pence. Voor de bestorming van het Capitool zette Trump zijn vicepresident Pence zwaar onder druk tijdens een speech voor zijn tienduizenden aanhangers.

Trump verweet Pence de goedkeuring van de verkiezingsuitslag door de Senaat, dat op die dag gebeurde, niet tegen te houden. ‘Als Mike Pence het juiste doet, dan winnen we de verkiezingen. Doet hij dat niet, dan zal het een trieste dag zijn voor ons land’, klonk het tijdens zijn speech vlak voor het Capitool werd bestormd.

Trump wordt ervan ­beschuldigd dat hij heeft aangezet tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Bij die bestorming vielen vijf doden.

Bekijk hieronder delen van de speech die Trump hield niet lang voordat het Capitool bestormd werd.