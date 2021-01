Geraardsbergen test bijna 3.000 leerlingen en leerkrachten

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen worden vanaf vrijdag alle kinderen en leerkrachten van de lagere scholen testen. In totaal gaat het om 2.800 mensen. Ze doen dit nadat al vier scholen in de stad moesten sluiten door coronabesmettingen.

In Geraardsbergen woeden momenteel verschillende uitbraken onder lagereschoolkinderen, waardoor al enkele scholen gesloten werden en kinderen en leerkrachten in quarantaine geplaatst werden. Ook de besmettelijkere Britse variant is er opgedoken.

De buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar werden eerder al geannuleerd tot en met de krokusvakantie.

‘Bij kinderen kunnen besmettingen langere tijd onder de radar blijven omdat ze vaak weinig of geen symptomen vertonen. Ze besmetten echter wel anderen waarmee ze in contact komen. Om te voorkomen dat de situatie escaleert en de scholen in Geraardsbergen hierdoor volledig de deuren zouden moeten sluiten werd ervoor gekozen om een goed zicht te krijgen op het exacte aantal besmettingen met testing via de scholen’, zegt het stadsbestuur.

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) benadrukte op het VRT-radionieuws dat het belangrijk is ‘een helikopterzicht te krijgen over de besmettingen en op basis daarvan beslissingen te nemen’.

Vrijwillig

Mobiele testteams van het UZ Gent komen tijdens de schooluren naar de scholen om de tests uit te voeren. ‘Vrijdag wordt getest in drie lagere scholen van de GO!-groep: Dender, Centrum en De Drempel. Volgende week zijn de andere lagere scholen aan de beurt’, aldus het stadsbestuur.

‘De testing is vrijwillig. Ouders die niet willen dat hun kind getest wordt kunnen dit melden. Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk ouders hun kind laten testen zodat we de uitbraken onder controle krijgen en de veiligheid van iedereen zo veel mogelijk kunnen garanderen.’