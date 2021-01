Amerikaanse actrice Cicely Tyson op 96-jarige leeftijd gestorven

De Amerikaanse actrice Cicely Tyson, bekend van films als ‘Fried Green Tomatoes’, ‘The Help’ en de televisiereeks ‘Roots’ is overleden. Dat laat haar manager weten. Tyson werd 96 jaar oud.

Tyson werd in New York geboren en werkte eerst als model. In de jaren 60 was ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een hoofdrol speelde in een televisieserie. In de dramareeks ‘East Side/West Side’ vertolkte ze een secretaresse.

Zij werd in 1973 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de dramafilm ‘Sounder’. Toen greep ze naast de prijs, maar in 2018 werd ze geëerd met ere-Oscar voor haar hele carrière.

Tyson in 2009. Foto: AP

Ze won tal van andere prijzen, waaronder verschillende Emmy-awards. Dat was onder meer voor haar rol in ‘The Autobiography of Miss Jane Pittman’, waarin ze een voormalige slavin speelt die op haar leven terugblikt. Voor haar werk in het theaterstuk ‘The Trip to Bountiful’ won ze in 2013 een felbegeerde Tony-award.

In de jaren 80 was Tyson getrouwd met de jazzmuzikant Miles Davis, maar dat huwelijk strandde in 1988, drie jaar voor de dood van Davis.