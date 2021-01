Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International kaart etnisch profileren in België aan

Zowat honderdduizend jongeren in meer dan zeshonderd lagere en middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel nemen vrijdag deel aan de dertigste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie. Er wordt onder meer actie ondernomen tegen etnisch profileren in ons land.

‘Kriticos Pandelis Mwansa is geboren in Zambia en verhuisde in 2004 naar België voor het werk van zijn vader. Toen hij op een dag zijn eigen huis binnenging, verdacht de politie hem van inbraak omdat hij een zwarte huidskleur heeft. Dit is etnisch profileren en is discriminerend’, aldus Amnesty International in de nieuwe campagne. De mensenrechtenorganisatie vraagt daarom aan de leerlingen om naar aanleiding van Schrijf-ze-VRIJdag een kaartje te sturen naar Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) of naar hun burgemeester, met het verzoek om stappen te ondernemen tegen etnisch profileren.

De kinderen en jongeren kunnen ook actie ondernemen tegen schendingen van de mensenrechten in andere landen. Zo kunnen er brieven worden geschreven voor de vrijlating van Nassima al-Sadah uit Saoedi-Arabië, die in de gevangenis zit omdat ze actie voerde voor gelijke rechten van meisjes en vrouwen, of Tashi Wangchuk, een Tibetaan uit China die veroordeeld werd tot vijf jaar cel omdat hij wil dat Tibetaanse leerlingen in hun eigen taal naar school kunnen gaan. Voorts kan ook de Griekse minister van Justitie worden aangeschreven met de vraag om opheldering te brengen over de dood van LGBTI-activist Zak Kostopoulos.

Ondanks coronacrisis

Amnesty International noemt het ‘hartverwarmend’ dat de scholen ondanks de coronacrisis blijven meewerken aan het initiatief. ‘Dit jaar zal Schrijf-ze-VRIJdag er op veel scholen anders uitzien door de coronapandemie’, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen. ‘Maar de essentie van Schrijf-ze-VRIJdag blijft onverminderd overeind: een unieke mix van leren over mensenrechten en actievoeren voor mensen in nood.’

De dertigste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag vindt plaats onder het thema ‘vrij en gelijk’. Dat is een verwijzing naar het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat te lezen dat alle mensen vrij en gelijk geboren worden.