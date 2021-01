Duitse experten raden AstraZeneca af voor 65-plussers, België wacht op Europese beslissing

Boven 65 is de werkzaamheid van het vaccin onduidelijk, oordelen de Duitsers. België wacht op het EMA.

De Duitse vaccincommissie – ook bekend als Stiko – is voorstander om het coronavaccin van het Britse farmabedrijf AstraZeneca enkel te geven aan mensen tussen 18 en 64 jaar. De Duitse expertencommissie deed de aanbeveling aan de vooravond van de beslissing van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn hield donderdag in een reactie alvast een slag om de arm. Hij zei dat de definitieve aanbeveling over het gebruik van de AstraZeneca-prik er pas zal komen na de Europese beslissing.

Het grote argument van de Duitse vaccincommissie om de toediening van het vaccin aan 65-plussers af te raden, is dat er onvoldoende gegevens zijn ‘om de werkzaamheid van het vaccin vanaf die leeftijd te beoordelen’. Ze baseert zich op resultaten van de proeven om de werking van het vaccin te testen. Die dateren van begin december en gaven toen aan dat er amper twee besmettingen bij 65-plussers waren die hadden deelgenomen, één in de groep die het vaccin had gekregen en één in de testgroep. De Britse overheid zette eind december het licht op groen voor de toediening van het AstraZeneca-vaccin ook bij 65-plussers. In het rapport van de Britse geneesmiddelentoezichthouder MHRA is echter sprake van 10 besmettingen bij mensen boven de 65, waarvan acht in de groep die een placebo kreeg (DS 27 januari).

Ook viroloog Marc Van Ranst stelde donderdag ‘dat je het AstraZeneca-vaccin met de huidige gegevens niet kan gebruiken bij 65-plussers’. De Belgische taskforce vaccinatie neemt pas een beslissing nadat het EMA vrijdag zijn advies heeft afgeleverd. AstraZeneca is, meer nog dan andere vaccins, een hoeksteen van de Belgische campagne. Er zijn 7,5 miljoen doses besteld en ze zijn makkelijk te transporteren. Volgens plannen van begin deze maand zou het vaccin in maart worden toegediend bij 65-plussers zonder onderliggende aandoeningen. Minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) rekent erop dat bij het advies van het EMA ook cijfers komen die toelaten om de werking bij 65-plussers correct in te schatten.