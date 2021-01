Bouchez streng voor Van Ranst: ‘Als hij vrijheid wil, moet hij opstappen’

Het zit er bovenarms op tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en viroloog Marc Van Ranst. De politicus vindt dat Van Ranst zijn communicatie moet aanpassen. ‘Als je ervoor kiest adviseur te zijn van de regering, moet je het beleid ook steunen’, zei Bouchez in Terzake. Marc Van Ranst is het niet eens met Bouchez.

‘Het Overlegcomité neemt een beslissing, en de dag daarna hoor ik Marc Van Ranst zeggen dat de kappers toe zullen blijven, dat kan niet’, vindt Bouchez. ‘Ik denk dat mensen nood hebben aan een communicatie die gestoeld is op pedagogie, en niet op angst.’ Volgens de voorzitter komt Van Ranst te vaak in de media. ‘Vier of vijf keer per dag in de media komen om te zeggen dat morgen het einde van de wereld komt, dat helpt niet om de mensen de maatregelen te doen aanvaarden.’

Bouchez verdedigt de vrijheid van meningsuiting van Van Ranst, maar voegt eraan toe dat de viroloog niet zomaar kan zeggen wat hij wil als hij adviseur wil blijven. ‘Hij wordt betaald door de overheid om advies te geven, als je ervoor kiest dat te doen, moet je de beslissingen van de politiek aanvaarden’, onderstreept Bouchez. ‘Als je de vrijheid wil om te zeggen wat je wil, moet je je terugtrekken als adviseur. Je kan geen twee rollen opnemen, je moet kiezen.’

Voor de voorzitter is het duidelijk, Van Ranst moet in de media herhalen wat de regering beslist heeft. ‘Als hij elke dag in de media komt, is hij niet meer aan het adviseren, maar actie aan het voeren. De communicatie moet beter.’

‘Nog geen euro gezien’

‘Dat is zeer teleurstellend’, reageert Van Ranst in de studio van Terzake. ‘We zijn al een jaar hard aan het werken, en we hebben nog geen euro gezien. De andere experten ook niet.’ Van Ranst hamert erop dat de experten loyaal zijn aan het advies dat ze de regering geven, maar niet per se achter de politieke beslissingen staan.

‘Als men plots andere dingen beslist dan de adviezen die we geven, gaan wij als experten niet ineens van gedachten veranderen’, zegt hij. Hij behoedt zich er voor de bevolking geen valse hoop te geven. ‘Als de regering zegt dat ze op 5 februari willen nagaan of versoepelingen mogelijk zijn, dan kan dat mathematisch gewoon niet. Onze adviezen zijn gebaseerd op feiten, en de communicatie in televisiestudio’s ook’, besluit Van Ranst. ‘Als men mijn mening vraagt, zal ik die altijd geven. We houden ons altijd aan de feiten.’