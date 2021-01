Navalni moet voorlopig in de cel blijven

Een Moskouse rechtbank heeft beslist dat Aleksej Navalni in voorhechtenis moet blijven.

De criticus van het Kremlin was op 18 januari op de Sjeremetjevo-luchthaven opgepakt toen hij vanuit Berlijn terug naar Rusland wilde komen. Officieel heeft hij de afspraken geschonden van iemand die op borgtocht is. Op 2 februari moet hij voor de rechter verschijnen die dan zal oordelen of Navalni drie en een half jaar in de cel moet. Dat is de straf die tegen hem was uitgesproken toen hij veroordeeld werd wegens fraude en op borgtocht vrijkwam.

Navalni verscheen donderdag voor de rechter via een videolink vanuit zijn cel. Hij trok van leer ­tegen de beschuldigingen die, volgens hem, alleen dienden om hem politiek buitenspel te zetten. De medewerkers van Navalni hebben zijn aanhangers gevraagd om zondag te betogen. De overheid waarschuwt dat de protesten illegaal zijn en dat de politie zal optreden. Vorig weekeinde zijn in heel Rusland volgens schattingen tussen de 160.000 en 300.000 betogers op straat gekomen. Meer dan drieduizend mensen zijn gearresteerd.

De laatste dagen zijn medewerkers van Navalni opgepakt: sommigen omdat ze de coronamaatregelen niet zouden hebben opgevolgd, anderen omdat ze jongeren ertoe zouden hebben aangezet om te betogen.