De Amerikaanse dichteres Amanda Gorman mag op 7 februari een eigen gedicht voordragen voor aanvang van de Super Bowl, het hoogtepunt van het American football-seizoen.

De jonge dichteres Gorman oogstte tijdens de presidentiële inhuldiging van Joe Biden veel lof met haar gedicht ‘The Hill We Climb’. Maar daar stopte het niet voor de ‘inauguratiester’. Ze mag ook aan het begin van de Super Bowl een gedicht brengen, dat wordt opgedragen aan drie mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de coronapandemie. Ze werden door de National Football League (NFL) zelf uitgekozen.

Het gaat om leerkracht Trimaine Davis, hoofdverpleegster Suzie Dorner en veteraan James Martin. Alle drie hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronacrisis.

Zo zorgde Davis ervoor dat zijn studenten en hun families in Los Angeles toegang kregen tot internet en gaf hen ook apparaten en workshops over het gebruik daarvan. Doner werkt op de corona-afdeling van het Tampa General Hospital en Martin bracht veteranen, atleten en lokale jeugd bij elkaar met het Wounded Warrior Project.

‘Gamechanger’ Gorman

De Super Bowl is vooral bekend om zijn spectaculaire muziekshows tijdens de pauze, elk jaar kijken miljoenen Amerikanen naar het sportevenement. Maar Gorman brengt daar verandering in. Poëzie krijgt namelijk voor de eerste keer een plekje tijdens de wedstrijd.

Met ‘The Hill We Climb’ vatte de 22-jarige dichteres de woelige gebeurtenissen van de voorbije weken in Amerika samen. Dat was de miljoenen kijkers wereldwijd niet ontgaan, aangezien ze zeer lovend waren over zowel het gedicht als de uitvoering van Amanda.

Na haar optreden op de nationale televisie groeide ze ook uit tot een mode-icoon. Haar rode satijnen Prada-hoofdband, die ze tijdens de inauguratieceremonie droeg, was overal uitverkocht. Haar gele Prada-jas werd opgemerkt in de modewereld en bezorgde haar een contract bij IMG Models. Daarnaast heeft ze ook een literair agent, een impresariaat en een entertainmentadvocaat.