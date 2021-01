Het Brits kostuumdrama Bridgerton is volgens Netflix zijn ‘grootste serie ooit’ op het streamingplatform. Wereldwijd bekeken 82 miljoen huishoudens de show in de eerste 28 dagen dat het online staat. Dat is meer dan Netflix zelf had gehoopt.

De show breekt wereldwijd potten, en staat op nummer één in 83 landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Indië, Frankrijk en Brazilië. Netflix liet ook weten dat de show in elk land dat het uitkwam in de top 10 staat, behalve in Japan. Ook in België is de serie bijzonder populair. Het is sinds kerstdag in ons land beschikbaar, en stond op het einde van vorig jaar meteen op de eerste plaats in de top tien van de populairste series in België.

De serie is een traditioneel Brits kostuumdrama dat zich afspeelt in Londen in 1813, de regencyperiode. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige ­populaire boekenreeks van Julia Quinn, een hedendaags Jane Austen-epigoon. De personages in de boeken, behorende tot twee rijke, rivaliserende families in Londen, proberen hun dochters aan de best mogelijke kandidaat-echtgenoot uit te huwelijken. Wat opvallend is aan deze serie, is dat maker Shonda Rhimes, die met haar productiehuis Shondaland hitseries als Grey’s anatomy, Private practice, Scandal en How to get away with murder ontwikkelde, voluit ging voor een diverse cast. Verschillende personages worden vertolkt door zwarte en gekleurde acteurs.

Hoofdrolspeelster Phoebe Dynevor vindt het nieuws dat Bridgerton zoveel kijkers heeft ‘waanzinnig’. ‘Ik ben zo trots op het fantastische team achter deze show’, schreef ze op Instagram. Haar tegenspeler, Regé-Jean Page, vierde het nieuws eveneens. De serie krijgt een tweede seizoen.

Netflix definieert een ‘view’ als content dat minstens twee minuten werd bekeken. Het vorige record van ‘beste serie’ stond op naam van het fantasydrama The Witcher, dat in de eerste 28 dagen dat het online stond 76 miljoen views haalde. Het bedrijf geeft niet vaak inzage in de kijkcijfers, wat tot kritiek leidt over zelfrapportage.