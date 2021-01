Recordbedrag voor portret van Botticelli

De Italiaanse renaissanceschilder Sandro Botticelli is een klinkende naam, maar hij schilderde slechts een dozijn portretten. Werk van hem haalt ook hoogst zelden de kunstmarkt.

Bij Sotheby’s in New York werd vanmiddag Portret van een jongeman met medaillon geveild voor een recordbedrag van 92,2 miljoen dollar, omgerekend 76 miljoen euro. Een Russische bieder bood daarmee ruim hoger dan de vooraf geschatte som van 80 miljoen dollar, bijna acht keer zoveel als het vorige duurste werk van Botticelli dat in 2013 op de markt kwam.

Het portret is gedateerd tussen 1470 en 1480. Het komt uit de verzameling van de vorig jaar overleden New Yorkse vastgoedmagnaat Sheldon Solow. De afgebeelde jongeling, met de engelachtige trekken die typisch zijn voor Botticelli, was wellicht de zoon van een rijke koopman.

Het medaillon dat hij vasthoudt is een origineel kunstobject van de hand van de 14de-eeuwse Siënese schilder Bartolomeo Bulgarini. Een andere klapper van de veiling van oude meesters, Rembrandts Abraham en de Engelen, was geschat op 16,5 à 20,5 miljoen euro, maar werd ingehouden.