Felipe Avenatti nieuwe spits van Antwerp

Felipe Avenatti wordt de langverwachte nieuwe spits van Antwerp. De 27-jarige Uruguayaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Standard, mét aankoopoptie.

De Great Old legt een som neer voor de uitleenbeurt, maar Standard blijft dit seizoen wel zijn loon betalen.

Standard nam Avenatti in de zomer van 2019 voor 3,75 miljoen euro over van Bologna, dat de Uruguayaan het seizoen voordien had verhuurd aan KV Kortrijk. Bij de Rouches kon Avenatti zich nooit echt doorzetten. In veertig wedstrijden kwam hij amper vijf keer tot scoren.