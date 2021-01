Ronde van Valencia uitgesteld

Opnieuw wordt een koers uitgesteld. De Ronde van Valencia, die normaal tussen 3 en 7 februari zou worden gereden, wordt verplaatst naar een latere datum. De organisatie werd gedwongen tot die beslissing door de coronasituatie in Spanje.

Veel ploegen zouden maandag afreizen naar Spanje, maar zien nu opnieuw een voorbereidingskoers aan zich voorbij gaan. Nadat al heel wat koersen in januari werden geschrapt, valt ook de ene na de andere wedstrijd weg in februari. Eerder al verdwenen de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve van de kalender.

• Ook in Europa sneuvelen de eerste koersen

Het uitstel van de Ronde van Valencia is een dikke streep door de rekening van heel wat Belgen die daar hun seizoensdebuut zouden maken. Onder meer Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke en Yves Lampaert zouden er hun seizoen aanvatten. Zij moeten nu op zoek naar alternatieven, met enkel nog de Ster van Bessèges in Frankrijk (3 tot 7 februari) en de Ronde van de Provence (11 tot 14 februari) zijn er weinig opties. En bovendien is het nog niet zeker dat die wedstrijden zullen plaatsvinden.

De Sloveen Tadej Pogacar won vorig jaar de Ronde van Valencia.