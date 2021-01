Uw coronavoucher vervalt bijna: omboeken of reis laten terugbetalen?

De reissector heeft al 210.757 ‘coronavouchers’ voor pakketreizen uitgeschreven, goed voor 356 miljoen euro aan tegoedbonnen. De federale overheidsdienst Economie zet alle regels nog eens op een rij over de vouchers en mogelijke terugbetalingen.

Als u tussen 20 maart en 19 juni 2020 een coronavoucher ontving voor een pakketreis, had u een jaar de tijd om uw tegoedbon te gebruiken. Voor velen komt die vervaldatum in zicht. Als u uw bon nog niet gebruikte, hebt u recht op een volledige terugbetaling. De reisorganisator krijgt hiervoor zes maanden de tijd.

Als u een nieuwe reis boekte, is het niet zeker of de reis kan doorgaan. U kan wachten op een mogelijke annulering, maar u kan de reis ook zelf gratis annuleren. Dat kan alleen als u kan aantonen dat de reis niet kan doorgaan, bijvoorbeeld door een reisverbod. In dat geval krijgt u de reis binnen de veertien dagen volledig terugbetaald.

Zo snel mogelijk gebruiken

Sinds 20 juni 2020 bent u als reiziger niet meer verplicht een voucher te aanvaarden. U kan meteen aanspraak maken op de terugbetaling van de reissom, binnen de twee weken na annulering. Als u toch voor een voucher kiest, moet de organisator u duidelijk informeren dat de kans bestaat dat u uw geld verliest als hij failliet zou gaan.

Het is dus het verstandig uw voucher zo snel mogelijk te gebruiken om een nieuwe pakketreis te boeken. Dan bent u wel beschermd tegen een eventueel faillissement. Kan de reis niet doorgaan, dan krijgt u de reissom binnen de veertien dagen terugbetaald.

Minnelijke schikking

Als u een losse vlucht hebt geboekt en de luchtvaartmaatschappij annuleert die, dan hebt u recht op een terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht. Voor een hotelkamer, vakantiewoning of huurauto die u door corona niet kan gebruiken, kan u best de annuleringsvoorwaarden bekijken. Zonder terugbetaling probeert u best een minnelijke schikking te treffen.