Duitse vaccinatiecommissie: geef AstraZeneca-vaccin enkel aan mensen jonger dan 65

Enkel mensen jonger dan 65 jaar zouden het coronavaccin van AstraZeneca mogen krijgen. Dat adviseert de Duitse vaccinatiecommissie van het Robert Koch Instituut.

‘Momenteel is er onvoldoende data beschikbaar om de werkzaamheid bij 65-plussers te beoordelen’, klinkt het advies. ‘Het AstraZeneca-vaccin zou enkel aan mensen van 18 tot 64 jaar mogen gegeven worden.’

Het Europese Geneenmiddelenagentschap beslist normaal gezien vrijdag over het AstraZeneca-vaccin. De druk om het goed te keuren, is groot – de EU-landen ­rekenen op de dosissen. Maar omdat het onduidelijk is hoe goed het vaccin werkt bij 65-plussers ligt die goedkeuring minder voor de hand van bij de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Naast de onbewezen werkzaamheid bij oudere bevolkingsgroepen, kampt het farmabedrijf met nog een ander probleem. Vorig week kondigde AstraZeneca aan dat het in eerste instantie aanzienlijk minder vaccins aan de EU zou kunnen leveren dan gepland vanwege productieproblemen in een fabriek in Wallonië.

De Europese Commissie lijkt daar weinig geloof te hechten. Op vraag van de Europese Commissie voerde het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG woensdagnamiddag in allerijl een inspectie uit in de fabriek in Seneffe.