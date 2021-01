‘Fossiel van ’s werelds grootste dinosaurus gevonden’

Experts hebben de overblijfselen van een gigantische dinosaurus in het zuiden van Argentinië ontdekt. Ze geloven dat ‘het fossiel is van een van de grootste wezens die ooit op aarde heeft gelopen’.

De gevonden fossiele beenderen zijn meer dan 98 miljoen jaar oud en volgens de paleontologen in de Argentijnse provincie Neuquén is dit een bijzondere ontdekking. Onder dikke lagen zand en steen ontdekten de wetenschappers mogelijk de grootste dinosaurus die ooit op aarde rondliep.

Vierentwintig staartwervels, de borstgordel en delen van de bekkenstructuur: deze gefossiliseerde resten zouden behoren tot de titanosaurus, familie van de sauropoda-dinosaurussen. Een titanosaurus wordt gekenmerkt door haar tonvormig lijf, poten als pilaren, een lange nek met een klein kopje, en een lange staart. Hij leefde op een plantaardig dieet.

De bevindingen van de experts zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cretaceous Research. Daarin wordt gezegd dat het gevonden schepsel ‘een van de grootste sauropoda ooit is’. Het zou groter zijn dan een patagotitan, een soort die 100 miljoen tot 95 miljoen jaar geleden leefde en wel 37,2 meter lang was. Een opmerkelijke ontdekking dus, aangezien de gemiddelde grootte van een sauropoda-dinosaurus 12 meter bedraagt.

‘Het is een enorme dinosaurus’. Foto: AFP

‘Het is een enorme dinosaurus’, zei Alejandro Otero, een paleontoloog bij het Museo de La Plata in Argentinië, aan CNN. ‘Maar we verwachten dat we veel meer van het skelet zullen vinden tijdens toekomstige expedities.’

Land van reuzen

Ondertussen zijn er al titanosaurus-fossielen gevonden op alle continenten, behalve Antarctica. Dat deze enorme dinosaurus in Argentinië opduikt, is voor de deskundigen geen verassing. ‘In het verleden zijn in Patagonië ook andere gigantische sauropoden uit het Laat-Krijt, een geologisch tijdperk dat 101 miljoen jaar geleden begon, teruggevonden’, voegt Otero nog toe. De vondst bevestigt dan ook wat eerdere vondsten al over Patagonië – een gebied dat zich uitstrekt over een deel van Argentinië en Chili – suggereerden. ‘Patagonië was in die tijd echt het land van reuzen.’

Hoewel de onderzoekers niet geloven dat het wezen tot een nieuwe soort behoort, hebben ze het tot dusver niet kunnen toewijzen aan een bekend geslacht van dinosauriërs.

Desalniettemin verzekeren onderzoekers dat de opgraving sowieso bijzonder is. ‘De ontdekking van een intacte dinosaurus met dit soort afmetingen is op zichzelf al zeer uitzonderlijk.’

