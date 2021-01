Als de topsporter begint te tobben

Atlete Hanne Maudens herkende zich deze week heel erg in de beslissing van wielrenner Tom Dumoulin. Die neemt een pauze voor onbepaalde duur om uit te zoeken wat hij écht wil in het leven. Ook bij Maudens slopen vorig jaar de muizenissen in het hoofd. Ondanks een kwalificatie voor de Olympische Spelen, besloot ze het roer om te gooien.

‘In topsport, en zeker in het wielrennen, is vandaag alles meetbaar geworden’, weet journalist Thijs Roelen. Maar aan het mentale aspect wordt nog te vaak voorbijgegaan. Je kunt op papier, volgens de statistieken, in topvorm zijn maar als je niet gelukkig bent als mens, zul je niet presteren. De aandacht voor ‘het hoofd’ wordt volgens Roelen de volgende grote ontwikkeling in de topsportwereld.

