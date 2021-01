De coronacrisis dreigt nieuwe knelpuntberoepen in het leven te roepen. Door de lange sluiting zien kapperszaken, evenementenbureaus of restaurants werknemers afhaken en elders werkzekerheid zoeken.

Verpleegkundige is het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Hoewel de job al jaren een vaste waarde is in de jaarlijkse lijst van de VDAB – die vandaag werd voorgesteld door minister van Werk Hilde ...