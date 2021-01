Fervente wintersporters gaan ‘werken’ in Oostenrijk

Om toch maar te kunnen skiën, hebben wintersporters een achterpoortje gevonden om naar Oostenrijk te reizen: een vergunning aanvragen voor beroepsdoeleinden. Tientallen Scandinaviërs en Britten hebben zich officieel laten inschrijven in bekende skioorden als Sankt Anton of Bad Gastein. Werken doen ze niet, skiën en boarden des te meer, en ’s avonds bouwen ze wilde feestjes.

‘Blijkbaar circuleren er op het internet tips over hoe je de controles kan omzeilen en ongestoord naar Sankt Anton kan reizen, namelijk met de trein vanuit Zürich’, zegt burgemeester Helmut Mall in de Tiroler Tageszeitung. Tientallen zogenaamde ski bums hebben zich officieel ingeschreven in het bekende wintersportdorp aan de Arlberg in Tirol.

Feesten in de hooischuur

Vooral jonge Britten, Zweden en Denen gaan overdag skiën en snowboarden, ’s avonds bouwen ze illegale aprés-skifeestjes. ‘Op de sociale media zie je foto’s met dertig tot veertig feestvierders’, zegt Mall. De lokale politie heeft al illegale samenkomsten in hooischuren ontdekt waar de buitenlanders samenhokken en blikken bier uit de supermarkt drinken.

Ook in andere skidorpen nemen wintersporters hun intrek. ‘Rond Kerstmis kreeg ik de eerste meldingen van luidruchtige vakantiegangers in onze gemeente’, vertelt de burgemeester van Bad Gastein, Gerhard Steinbauer, aan de Oostenrijkse krant Kurier. Hij noemt de komst van wintersporters een gevaar voor de gezondheid van zijn inwoners.

Steinbauer wijst met een beschuldigende vinger naar de tweedeverblijvers in zijn gemeente. Zij stellen hun appartementen ter beschikking aan de ski bums waardoor zij zich kunnen inschrijven. De gouverneur van Tirol eist dat een verblijf ‘om beroepsredenen’ geloofwaardig moet zijn.

Belgische soldaten welkom

In Oostenrijk gelden strenge coronamaatregelen. Zeker tot 8 februari zijn cafés en restaurants dicht, hotels zijn alleen open voor zakenreizigers. Ook vrijetijds- en culturele infrastructuur zoals zwembaden, theaters en bioscopen zijn gesloten. De skiliften en kabelbanen zijn wel open, maar alleen de lokale bevolking kan ze gebruiken aangezien de horeca dicht is. Toeristische reizen worden ten vroegste begin maart weer mogelijk.

De tachtig Belgische militairen die van 1 tot 12 februari naar Axams reizen voor een opleiding zijn wel welkom in Tirol. De soldaten van het eerste infanteriebataljon grenadiers uit Leopoldsburg moeten in quarantaine voor ze op hun winterse trainingskamp vertrekken en ze ondergaan een coronatest. Volgens het Belgisch leger gaat het om een noodzakelijke reis.

Helft minder toeristen in 2020

Door de coronapandemie is het aantal toeristen in Oostenrijk het afgelopen jaar sterk gedaald. Voor het eerst in vijftig jaar telde het land minder dan 100 miljoen toeristische overnachtingen, blijkt uit voorlopige cijfers. De 97,9 miljoen overnachtingen zijn er ruim een derde minder dan in 2019, toen de Alpenrepubliek 153 miljoen overnachtingen telde. In aantal toeristen was er zelfs sprake van bijna een halvering. Vooral de hoofdstad Wenen voelde de crisis.

De buitenlandse toeristen in Oostenrijk waren vorig jaar goed voor 66 miljoen overnachtingen, een daling met 41 procent tegenover 2019. Dat aantal is het laagste sinds 1970. De meeste buitenlanders komen uit Duitsland, maar door de coronapandemie kozen vele Duitsers voor een vakantie in eigen land.

De populaire Oostenrijkse ski- en feestbestemming Ischgl werd in maart wereldberoemd als coronahotspot. Een barman van een drukke après-skibar besmette tientallen gasten met het virus en zij namen het achteraf mee naar huis in heel Europa.