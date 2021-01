Politie in Turnhout en Kortrijk bereiden zich voor op rellen: ‘Op vraag van politie bel ik ouders op’

De Turnhoutse politie zet zaterdag de grote middelen in om mogelijke rellen in de stad te vermijden bij protest tegen de coronamaatregelen. Ook Kortrijk bereidt zich voor.

Volgens het huidige ministerieel besluit zijn betogingen enkel toegestaan op een veilige manier met maximaal 100 deelnemers, maar dat belet niet dat oproepen tot protest tegen de coronamaatregelen welig tieren op sociale media. ‘De oproep die gelanceerd werd op sociale media respecteert geen enkele van deze regels. Het lijkt niet zozeer de bedoeling om (vreedzaam) te protesteren tegen de coronamaatregelen, eerder louter om keet te schoppen’, zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.

Kortrijk is een van de steden die genoemd worden in de oproepen tot protest. Lokale handelaars vrezen schade, zoals in Nederland afgelopen weekend het geval was. De stad Kortijk en de politiezone Vlas nemen daarom de nodige maatregelen. Politiezone Vlas zal in overleg met het parket inzetten op strenge handhaving. Wie de orde verstoort of de wet overtreedt, mag zich verwachten aan boetes van 250 euro of zwaardere straffen via het snelrecht.

Burgemeester belt ouders in Turnhout

Ook in Turnhout kijkt men ongerust aan tegen aankomend weekend. De Turnhoutse politie onderzoekt al de hele week waar een oproep om zaterdagavond amok te maken op de Grote Markt vandaan komt. De oorspronkelijke verzender, die de boodschap op allerlei sociale media verspreidde, is nog niet bekend. Al leeft het idee dat die niet uit de regio komt, maar mogelijk uit Nederland.

Intussen neemt men het zekere voor het onzekere. De politie zal niet alleen massaal aanwezig zijn in het stadscentrum, maar laat ook alles verwijderen wat mogelijk kan worden gebruikt om mee te gooien. Waterkanonnen, drones en honden zullen eveneens aanwezig zijn. De aanwezige agenten zijn dus goed voorbereid.

Het is ondertussen wel geweten dat een twintigtal Turnhoutse jongeren de boodschap hielpen verspreiden. ‘Het gaat voornamelijk om jongens van 16, 17 jaar uit Turnhout en buurgemeenten, die in de meeste gevallen nog helemaal niet bij de politie bekend waren en die zich mogelijk niet bewust waren van de mogelijke gevolgen’, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

‘Ik ben dan op vraag van de politie begonnen met hun ouders op te bellen met enerzijds de boodschap dat een oproep tot geweld helpen verspreiden strafbaar is en dat ze dus meer toezicht moeten proberen houden op wat hun kinderen online doen. Anderzijds heb ik hen op het hart gedrukt om hun kinderen zaterdagavond zeker thuis te houden, want als de politie hen dan aantreft met bijvoorbeeld bommetjes zal het niet meer bij sensibiliseren blijven.’

Naast toezicht ter plaatse zal de politie ook controles uitvoeren aan grensovergangen en op het openbaar vervoer.