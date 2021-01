De examens zijn gedaan, de lesvrije week begint. In normale tijden is dat voor studenten het moment om de stress achter zich te laten en de remmen los te gooien. Maar dat zit er dit jaar niet in. Hoe gaan zijn daarmee om? Zijn er alternatieven? En hoe kijken zij intussen, een jaar na de start van de epidemie, tegen de toekomst aan?