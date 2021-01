Carey Mulligan krijgt excuses van filmblad Variety: ‘Alsof ik niet knap genoeg was voor de rol’

Een recensie van haar nieuwe film Promising young woman schoot bij actrice Carey Mulligan in het verkeerde keelgat. Filmblad Variety zette vraagtekens bij haar casting, maar heeft nu spijt van de ‘ongevoelige taal en insinuaties’.

Het gebeurt niet elke dag dat Variety zich excuseert bij een acteur of actrice. Het prestigieuze Amerikaanse filmblad maakt of kraakt films. Dat ze daarmee op tenen trapt, is haast onvermijdelijk. Maar wie de recensie van Promising young woman wil lezen, krijgt daar nu een waarschuwing bij: ‘Variety biedt zijn oprechte excuses aan bij Carey Muligan en heeft spijt van de ongevoelige taal en insinuaties in onze recensie die haar gedurfde vertolking minimaliseert’, klinkt het.

In een interview met The New York Times bond actrice Carey Mulligan de kat de bel aan. ‘Ik had een probleem met de recensie’, zei ze daar. ‘Het voelde alsof ze zeiden dat ik niet knap genoeg was om zo’n list uit te halen.’ In de film lokt haar personage mannen in de val door te doen alsof ze zich lam zuipt. De mannen die haar mee naar huis nemen om seksueel misbruik te maken van de situatie, leert ze een lesje. De film debuteerde op het Sundance filmfestival en werd unaniem lovend onthaald als een slimme twist op een vrouwelijke wraakfantasie.

Variety plaatste echter vraagtekens bij de casting. ‘Mulligan, een sterke actrice, lijkt een vreemde keuze voor deze gelaagde femme fatale’, schreef de recensent. Hij impliceert dat de rol allicht bedoeld was voor Margot Robbie, die betrokken is als producer. ‘Deze filmster draagt haar versierkleren als een slechte travestiet; zelfs haar lange blonde haren lijken een pruik’, gaat hij verder. Al bij al, vindt hij de vertolking -en bij uitbreiding de film- wel bekwaam, vermakelijk en uitdagend.

Verknipte schoonheidsidealen

Mulligan kon de beschrijving maar moeilijk verteren. ‘Waarom moet elke vrouw op het scherm eruitzien als een supermodel?’, zei ze aan NYT. ‘Onze verwachtingen van schoonheid en perfectie op beeld is compleet uit de hand gelopen.’ De ironie wil dat de film net commentaar geeft op zulke verwachtingen. ‘Ik werd er zo gek van, echt, voor deze film ga je zoiets schrijven?’, reageerde Mulligan vol ongeloof.

Variety acht de kritiek terecht. Het plaatste excuses en de discussie kwam opnieuw aan bod in een webreeks van het filmblad in samenwerking met Amazon Studios. In een dubbelgesprek met collega Zendaya zegt Mulligan ‘verrast en opgetogen’ te zijn met de excuses. ‘Het ging niet om mijn ego, maar het verontrust me dat het uiterlijk van een actrice bekritiseerd wordt in zo’n grote publicatie en dat dit gewoon aanvaard wordt’, zei ze daar nog. Haar volledig reactie kan u zien in de video hieronder.