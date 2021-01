Axel Witsel begint zijn revalidatie

Axel Witsel is woensdag in Antwerpen bij kinesist Lieven Maesschalck begonnen aan zijn revalidatie. De Rode Duivel postte op zijn socialemediakanalen een filmpje, waarin hij - met een ondersteunende laars aan de linkervoet - revalidatieoefeningen doet.

Witsel liep op 9 januari tijdens de competitiewedstrijd met Borussia Dortmund bij RB Leipzig een scheur in de linkerachillespees op. Twee dagen later werd hij geopereerd door dokter Geert Declercq, die ook lid is van de medische staf van de Rode Duivels.

De metronoom op het middenveld van de Rode Duivels probeert zich klaar te stomen voor het EK voetbal, dat op 11 juni van start gaat. Op dit moment lijkt de kans eerder klein dat Witsel aanwezig zal zijn op het EK, zijn herstelperiode werd in eerste instantie ingeschat op zes maanden.