Noorwegen sluit grenzen: wintersportcompetitie in gevaar

In de strijd tegen virusmutaties heeft Noorwegen zijn grenzen gesloten. Daardoor dreigt de wintersportcompetitie van onder meer het schansspringen en noordse combinatie in het water te vallen. Ook de finales van de wereldcup biatlon en langlaufen zijn onzeker.

Noorwegen sluit in de nacht van donderdag op vrijdag zijn grenzen, behalve voor essentiële reizen. ‘In de praktijk gaan onze grenzen dicht voor iedereen die niet in Noorwegen woont’, maakte premier Erna Solberg woensdag op een persconferentie bekend. Alleen medisch personeel uit Zweden en Finland, goederentransport en werknemers met kritische functies mogen het land nog binnen. De meeste arbeidsmigranten zijn voorlopig niet welkom.

Ook internationale atleten mogen Noorwegen niet meer in en dat leidt tot afgelastingen van wintersportwedstrijden. Het geplande kampioenschap in Lillehammer van 12 tot 14 februari is geannuleerd, liet de internationale skifederatie FIS donderdag weten. De wereldkampioenschappen in Lillehammer zouden oorspronkelijk begin december plaatsvinden, maar werden als gevolg van de pandemie uitgesteld. Pas vorige week kwam er een nieuwe datum. Lillehammer is de stad waar de Olympische Winterspelen in 1994 plaatsvonden.

De Noorse overheid herbekijkt haar inreisbeperkingen over twee weken opnieuw. Als het land zijn grenzen voor langere tijd sluit, komen ook wedstrijden in andere disciplines in gevaar. De wereldbekerfinales langlaufen vinden plaats van 12 tot 14 maart in Oslo en van 19 tot 21 maart in Lillehammer. De seizoensfinale biatlon is in Holmenkollen gepland van 16 tot 21 maart.