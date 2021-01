Een toerist was zaterdag op de besneeuwde bergen in Roemenië aan het skiën, toen er plots een beer opdook en hem begon te achtervolgen. Andere skiërs op de skilift zagen het gevaar komen en waarschuwden de man: ‘Sneller, en zeker niet achter je kijken’, riepen ze volgens de Roemeense media. Geluk was aan zijn zijde, want de skiër kwam met de schrik vrij.