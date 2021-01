Textielgroep De Sutter haalt slag thuis om E5 Mode

De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft zonet zijn vonnis uitgesproken met betrekking tot de verkoop van E5 Mode. De textielgroep De Sutter haalt het van Colruyt en een onbekend Singaporees fonds.

Het is een felbevochten strijd geweest tussen Colruyt Groep, een Singaporees fonds dat het Deense BTX omvat én de Vlaamse textielfamilie De Sutter. De Sutter was de enige die een zo goed als totale doorstart beloofde van E5 Mode. Daardoor genoot de groep de steun van de vakbonden. Zowel ABVV-BBTK als ACLV Puls reageren in een eerste reactie dan ook opgetogen.

Het feit dat De Sutter als enige een globale doorstart beloofde en daardoor veel jobs worden gered en een faillissement kon worden vermeden, woog duidelijk door in de beslissing van de rechtbank.

De grote uitdaging voor De Sutter is om E5 Mode opnieuw rendabel te krijgen daar waar eerdere pogingen faalden. De Sutter zei eerder een slecht 2021 te verwachten maar vanaf volgend jaar opnieuw zwarte cijfers voor de keten te zien. Andere bieders hadden en hebben twijfels bij de slaagkansen wegens de hoge kostenstructuur van E5 Mode. Maar De Sutter merkt op dat afgelopen jaar als fors is gesaneerd.

Voor Frédéric Helderweirt (ex-FNG) die het bedrijf eind 2019 overnam van de stichtende familie Kaesteker-Talpe, is het een definitief afscheid.