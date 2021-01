Amir Bachrouri nieuwe voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad zal Amir Bachrouri drie jaar lang de stem van 2,7 miljoen kinderen en jongeren vertegenwoordigen. Eerste agendapunt: perspectief voor de jeugd in deze coronacrisis.

Amir Bachrouri neemt de fakkel over van Alexandra Smarandescu als voorzitter van De Vlaamse Jeugdraad. Dat is een officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering en verdedigt de stem van kinderen en jongeren bij de beleidsmakers. In het voorjaar schoof Smarandescu nog mee aan in het maatschappelijke relancecomité van de Vlaamse regering om de jeugd niet uit het oog te verliezen in deze coronacrisis.

Met zijn 18 lentes is Amir Bachrouri uit Antwerpen het jongste lid van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad, die begin december al werd verkozen. (DS 2 december) In De Standaard sprak Bachrouri zich eerder al uit over de impact van de coronacrisis op jongeren. ‘Het leven van jongeren draait niet alleen maar om naar school gaan’, zei hij toen. (DS 7 mei 2020)

In zijn eigen stad engageert Bachrouri zich in enkele jeugdhuizen op het Kiel en in Berchem. Onlangs organiseerde hij een debat over de impact van de coronacrisis op jongeren. Daarvoor wist hij enkele prominente lokale politici en virologen te strikken. Vandaag studeert Amir Bachrouri rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

‘Ik kijk er met heel veel enthousiasme naar uit om de komende drie jaar samen met andere jongeren een brug te bouwen tussen beleidsmakers en jongeren en het jeugdwerk’, zegt Amir Bachrouri in een eerste reactie. ‘Ik wil dat het beleid mee verjongt, dat onze thema’s ook aan bod komen en dat we gehoord worden. Dat verdienen wij. We zijn de toekomst.’

De Vlaamse Jeugdraad vertegenwoordigt niet alleen de stem van 2,7 miljoen kinderen en jongeren, maar ook die van het jeugdwerk. Franka Foré is medewerker van jeugddienst Joetz. Zij wordt ondervoorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.