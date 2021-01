IOC-voorzitter krijgt forse kritiek voor timing Spelen deze zomer

Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), wordt in eigen land fors bekritiseerd na zijn toespraak van woensdagavond. Bach houdt vast aan de huidige planning voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio (23 juli-8 augustus). Duits gezondheidsexpert Karl Lauterbach noemt de gang van zaken ‘zeer problematisch’.

‘Dit koppige doorzettingsvermogen, met de instelling dat topsport vrijgesteld is van de coronapandemie, is moeilijk verteerbaar’, zei Lauterbach in een interview aan tv-zender Sport1. ‘Het frustreert ook vele fans. Een organisatie als het IOC heeft nood aan een zekere nederigheid. Die mis ik soms bij Thomas Bach.’

Bach had woensdag de speculatie, die de voorbije weken ontstond omtrent een nieuw uitstel van de Olympische Spelen, van tafel geveegd. ‘Het is onze taak om de Spelen te organiseren, niet om de Spelen te annuleren’, zei de IOC-voorzitter.

‘Daarom zullen we de speculatie niet aanwakkeren. Ik hoor de raarste dingen, uitstel, afstel, zelfs uitwijken naar een andere stad. Iedereen die maar enigszins op de hoogte is, weet dat dit laatste niet eens mogelijk is. Wij steken verder geen energie in dit soort verhalen. We discussiëren niet of we de Olympische Spelen moeten organiseren, maar hoe we ze zullen organiseren. Een plan is er niet, want we leren elke dag. De verantwoordelijkheid van de Japanse regering en het IOC is om verder te kijken dan deze situatie.’