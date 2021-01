Verpleegkundige voert lijst knelpuntberoepen aan

Vorig jaar was sommelier nog een nieuw knelpuntberoep, nu zijn de horeca-beroepen zelfs geen knelpunt meer. Tijdelijk weliswaar, door de coronacrisis. In de nieuwe knelpuntberoepenlijst van VDAB stijgt de job van verpleegkundige wel naar plaats 1. Ook jobs in de bouw en de IT raken nog steeds moeilijk ingevuld.

Verpleegkundige stijgt van plaats 6 naar 1 op de knelpuntberoepenlijst, die vandaag door minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is voorgesteld. De job is al jarenlang een knelpunt om in te vullen, maar staat door de coronacrisis nu met stip op één.

De lijst van knelpuntberoepen geeft een overzicht van beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden. De VDAB stelt de lijst op aan de hand van gegevens over vacatures en werkzoekenden én op een bevraging van VDAB-experten en sectororganisaties.

Dit is de top tien:

Verpleegkundige

Technicus industriële installaties

Conducteur bouw/werfleider

Schoonmaker bij mensen thuis

Onderhoudsmecanicien

Calculator bouw

Technicus studiebureau bouw

Bestuurder trekker-oplegger

Analist ontwikkelaar ICT

Boekhouder-accountant

Op de nieuwe lijst staan alles samen 190 knelpuntberoepen. Nieuw zijn de ‘coronaknelpuntberoepen’: beroepen die momenteel minder een knelpunt zijn als gevolg van de coronamaatregelen, maar waarvan verwacht wordt dat de knelpunten zullen terugkeren na de crisis. Het gaat uiteraard om veel functies in de horeca, en ook kappers, reisagenten en taxichauffeurs. De vraag naar die functies is sterk afgenomen. Andere beroepen doen het nu opvallend goed omdat het aanbod net stijgt, zoals postbode.