Herman Goossens pleit voor wekelijkse speekseltesten bij leerkrachten

Om de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant op scholen tegen te gaan pleit Herman Goossens, professor microbiologie aan het UZ Antwerpen, voor wekelijkse speekseltesten bij leerkrachten en een beleid waarbij leerkrachten, leerlingen en ouders betrokken worden. ‘Alles is er om dit te doen’, aldus Goossens donderdagochtend op Radio 1.

Uit onderzoek blijkt dat de Britse variant van het coronavirus voor het einde van februari verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle besmettingen in ons land. De variant is volgens een rapport waar Goossens mee aan schreef 65 procent besmettelijker, al geeft hij toe dat daar nog geen wetenschappelijke consensus over is. ‘Er zijn ook studies die spreken van 30, 60 of 70 procent. Gelukkig is de wetenschap het er wel over eens dat de Britse variant besmettelijker is.’

Op dit moment verschijnt de variant al in 1 op de 3 geteste scholen. De coronacijfers blijven ook verder stijgen, zij het op dit moment licht. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei op donderdagochtend op ‘De Ochtend’ nog niet te willen panikeren.

Window of opportunity

Goossens is wel ongerust, maar ziet ook nog kansen. ‘Er zijn immers nog scholen waar tot mijn verbazing amper of geen besmettingen waren met de Britse variant’, aldus de microbioloog op Radio 1. ‘Dat stelt mij hoopvol en doet me vermoeden dat er toch nog een window of opportunity is om te proberen de besmettingen op de scholen toch onder controle te houden.’

‘Het is een politieke keuze geweest om de scholen open te houden. Daar kan ik uiteraard helemaal achterstaan, maar dan moeten wij als experten er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk besmettingen op de scholen plaatsvinden.’

Goossens pleit daarom voor ‘wekelijkse speekseltesten bij leerkrachten gekoppeld aan een beleid waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders betrokken worden’. Hij wil hen ook een deel van de verantwoordelijkheid geven. ‘We weten uit onderzoek dat dit een impact heeft op de kennis, houding en het gedrag van mensen’, aldus Goossens.

De microbioloog meent dat dit systeem snel uitgerold kan worden. ‘Logistiek zal het niet eenvoudig zijn, maar we kunnen beginnen met een aantal pilootscholen. Ik heb gisteren nog een aantal mails gekregen van scholengemeenschappen die zeggen dat ze graag willen helpen.’

‘We hebben in België een uniek systeem in Europa van acht laboratoria die allemaal dezelfde techniek gebruiken en grote aantallen aankunnen. Tot zeven- tot achtduizend per dag als het moet. Hoe snel dit kan uitgerold worden, hangt af van hoeveel mankracht er ingezet kan worden’, meent Goossens. ‘Alles is er om dit te doen.’

Volgens Goossens staan ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) achter het idee.