Cold case heropend die Frankrijk al 36 jaar in de ban houdt

Meer dan 36 jaar na de moord op de kleine Grégory Villemin (4) wil het Franse gerecht DNA-stalen afnemen van 37 mensen die de kleuter kenden. Justitie in Frankrijk komt daarmee tegemoet aan de wens van Grégory’s ouders, die de zoektocht naar de mysterieuze ‘raaf’ – die in een brief de moord opeiste – nooit hebben opgegeven.

‘36 jaar na de feiten zijn we niet ingesloten door de mist, noch bevinden we ons in een compleet donkere tunnel. We vertoeven in het halfduister, want we weten dat we nog niet alle kaarten in handen ...