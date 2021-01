Vlaanderen kocht vorig jaar meer dan 1.000 hectare natuur aan

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar bijna 1.049 hectare aan natuur aangekocht, een stijging tegenover het jaar voordien, toen dat 717 hectare was. In totaal werd 46 miljoen euro uitgegeven om de gebieden te verwerven. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

De 1.049 hectare nieuwe natuur is het op een na hoogste cijfer van de voorbije zeven jaar. Enkel in 2018 (1.084 hectare) werd nog meer natuur aangekocht door de Vlaamse overheid, zo valt af te leiden uit de gegevens van ANB.

Concreet ging het vorig jaar om bijna 768 hectare natuur- en bosgebied, 107 hectare voor het bossencompensatiefonds en 173,5 hectaren voor bosuitbreiding.

In totaal is er ruim 46 miljoen euro uitgegeven aan de gebieden, wat een hoger bedrag is dan de voorbije jaren. In 2019 ging het om 27,5 miljoen, in 2018 om 28 miljoen en in 2017 om 34 miljoen.

‘Het beschermen van de bestaande natuurgebieden is voor mij een absolute prioriteit. De beste manier om dat te doen is door deze gebieden aan te kopen en waar nodig in te richten. Zij het door de overheid zelf, zij het door terreinbeherende verenigingen of private eigenaars’, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. ‘We gaven in 2020 ook 21 miljoen euro subsidies om hen daarbij te ondersteunen. Op het einde van de rit is de natuur de grote winnaar in dit verhaal.’