Yannick Bestaven wint oceaanrace Vendée Globe na tachtig dagen

De Fransman Yannick Bestaven (Maître Coq IV) heeft de Vendée Globe 2020 gewonnen, de mythische oceaanrace waarbij non-stop solo de wereld rond gevaren wordt. De race, een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden, vindt om de vier jaar plaats.

De Vendée Globe wordt vaak de ‘Everest van de zeeën’ genoemd. Het is een prestigieuze zeilrace rond de wereld die zeilers op hun eentje en zonder enige assistentie afwerken. Gemiddeld haalt slecht de helft van de deelnemers de finish.

De 33 deelnemers vertrokken op 8 november 2020 in de Franse badplaats Les Sables d’Olonne, woensdagavond om 20.35 uur zeilde Charlie Dalin als eerst de haven weer binnen, vier uur later gevolgd door Louis Burton. Zij eindigen respectievelijk als tweede en derde.

De 48-jarige Yannick Bestaven kwam donderdag pas als derde over de eindstreep, en deed in totaal tachtig dagen, drie uur en 44 minuten over de tocht. Hij won de race toch omdat hij had geholpen bij de redding van een andere deelnemer, Kevin Escoffier, ter hoogte van Kaap de Goede Hoop, en dat leverde hem een bonus van tien uur op.

Door moeilijke weersomstandigheden hebben acht deelnemers onderweg opgegeven. Het record uit 2017 werd niet verbroken, dat staat nog steeds op naam van Armel Le Cléac’h, die de tocht afwerkte op 74 dagen en 3 uur tijd.