Britse variant wordt in februari dominant

De Britse variant is aan een steile opmars bezig in ons land. Dagelijks groeit hij ongeveer 12 procent sneller dan de ‘oude’ variant, berekenden de wetenschappers Tom Wenseleers, Niel Hens en Emmanuel André.

Dat verschil lijkt klein, maar daardoor zal die variant in een mum van tijd de andere overschaduwen. Volgens de berekeningen zal in de eerste helft van februari al de helft van de nieuwe besmettingen de Britse stempel dragen. De variant lijkt hier sneller op te rukken dan in andere landen waarvoor cijfers beschikbaar zijn, zoals het VK en Denemarken.

Dat betekent niet dat een derde golf niet meer te vermijden is, maar het wordt wel steeds moeilijker om de aanzwellende epidemie tegen te houden. De wetenschappers schatten dat de Britse variant 65 procent besmettelijker is, en dat, met de huidige maat­regelen, elke besmette het doorgeeft aan gemiddeld 1,65 anderen. Dat betekent dat we onze contacten nog veel sterker moeten beperken om de epidemie weer onder controle te krijgen.

Ter vergelijking: vandaag zit het reproductiegetal op 0,98.

In een reactie aan Belga benadrukt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano, dat er rond de conclusies nog veel onzekerheid is. ‘Dit rapport is gebaseerd op beperkte data en we moeten deze bevindingen dan ook beschouwen als een worst case scenario. Dat de Britse variant dominant zou worden verandert bovendien op zich niets aan de strategie: we moeten het aantal besmettingen beperken, ongeacht welke variant dominant is.’