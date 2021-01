Matthijs van Nieuwkerk op VTM met Popquiz

Met Matthijs van Nieuwkerk (60) haalt VTM de populairste presentator van Nederland in huis. Na jaren openlijk geflirt met ons land tekent de ex-host van De wereld draait door voor Popquiz, een muzikaal spelprogramma gemaakt door Tom Lenaerts.

De Nederlandse tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt de quizmaster in het nieuwe programma Popquiz bij VTM. Popquiz is een format van Panenka, het productiehuis van Kato Maes en Tom Lenaerts.

‘Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven’, zegt Matthijs van Nieuwkerk in een persbericht van VTM. ‘Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Dus toen Tom me vroeg of ik erover wilde nadenken om de Popquiz te presenteren, was dat een feestdag. Want ik ben ook nog eens gek op quizzen. Nou ja, soms zit het mee!’

Verhalen over een Vlaams avontuur voor Matthijs van Nieuwkerk doen al jaren de ronde. Ooit waren er vergevorderde gesprekken met de VRT. Van Nieuwkerk had dankzij zijn iconische talkshow ook in Vlaanderen een trouw publiek.