Facebook stopt met het aanbevelen van politieke groepen aan gebruikers

Facebook gaat stoppen met het aanbevelen van activistische en politieke groepen aan gebruikers van het socialmediaplatform.

Dat heeft topman Mark Zuckerberg woensdag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten werd die maatregel afgelopen najaar al genomen vanwege de toegenomen politieke spanningen rond de presidentsverkiezingen.

Na een jaar waarin Facebook worstelde met het bestrijden van desinformatie en problematische - vooral racistische - inhoud, zegt Facebook zich meer te willen concentreren op ‘positieve’ groepen. Sinds de bestorming van het Capitool in Washington begin deze maanden, wordt de vraag gesteld welke rol technologiebedrijven hierbij speelden. Verschillende sociale media schrapten na de gebeurtenissen van 6 januari voormalig President Donald Trumps toegang tot hun platform. Er klonk echter kritiek dat de techbedrijven eerder hadden moeten ingrijpen en tegelijker tijd rees ook de vraag of dat geen gevaarlijk precedent is.

Nu zegt Facebook dat het zijn gebruikers wil helpen ‘zich te amuseren’. Zuckerberg kondigde de maatregel aan bij een presentatie van de trimesterresultaten van zijn bedrijf.

Die resultaten waren overigens erg goed. Facebook heeft in het laatste kwartaal van 2020 meer dan 28 miljard dollar aan inkomsten binnengehaald, voornamelijk uit reclame. Zo komt het techbedrijf uit op 11,22 miljard dollar nettowinst, een stijging van 53 procent tegenover het jaar voordien.