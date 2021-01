Politie houdt 25 mensen aan in Rotterdam tijdens ‘beheersbare avond’

De Rotterdamse politie spreekt van een ‘beheersbare avond’ in de stad en regio. In vergelijking met de afgelopen dagen deden er zich beduidend minder incidenten voor, aldus de politie, die ook woensdagavond met veel mensen op straat was in Rotterdam om rellen te voorkomen.

In totaal zijn 25 jongeren aangehouden voor wat de politie ‘lichte feiten’ noemt, waaronder het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs en het overtreden van de coronamaatregelen.

Veel van de verdachten zijn aangehouden voordat de avondklok om 21 uur inging. De politie liet eerder weten rondgaande oproepen tot rellen op sociale media overdag te monitoren. Ook werden jongeren op straat aangesproken door agenten en stonden mobiele eenheden paraat.

Politiechef Willem Woelders zei eerder op de avond al dat het rustiger was op straat dan in de voorgaande avonden, waarin in diverse gemeenten relschoppers de straat opgingen. Op sociale media is het echter nog onrustig, constateerde Woelders.

Maandag en dinsdag

Bij de ongeregeldheden op dinsdagavond hield de politie 81 mensen aan in Rotterdam, de meeste waren jonger dan 25 jaar oud. Negen van hen zitten nog vast, meldt de politie, van wie er vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging. De andere vier zitten vast op verdenking van brandstichting.

Maandagavond werden zeker zestig relschoppers aangehouden in Rotterdam. In Rotterdam-Zuid braken toen forse ongeregeldheden uit waarbij sommigen vernielingen aanrichtten, winkels plunderden en de politie bekogelden.