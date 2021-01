Facebook sluit 2020 af met 11 miljard dollar winst

Facebook heeft in het laatste kwartaal van 2020 meer dan 28 miljard dollar aan inkomsten binnengehaald, voornamelijk uit reclame. Zo komt het techbedrijf uit op 11,22 miljard dollar nettowinst, een stijging van 53 procent tegenover het jaar voordien.

De inkomsten van Facebook bestaan voor het overgrote deel uit geld dat adverteerders betalen om reclame te tonen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Dankzij stijgende reclame-inkomsten in het slotkwartaal behaalde het techbedrijf vorig jaar een omzet van net geen 86 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2019. Topman Mark Zuckerberg spreekt dan ook van een ‘sterk slot van het jaar’.

Facebook had in het begin van het jaar nog last van adverteerders die in hun budget sneden toen de coronacrisis toesloeg. In de zomer was er bovendien een adverteerdersboycot van bedrijven die vonden dat Facebook te weinig deed om ongelijkheid en extremisme tegen te gaan.

Tegelijkertijd logden gebruikers vaker en langer in tijdens de coronapandemie. Dagelijks waren in december ruim 1,8 miljard mensen actief op Facebook en 2,6 miljard op alle apps van het bedrijf. Maandelijks ging het om 2,6 miljard en 3,3 miljard mensen en in beide gevallen was dat een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Apple werkt tegen

De socialenetwerksite voorspelt in 2021 meer tegenwind door een update van Apples besturingssysteem iOS. In de toekomstige update maakt Apple het verplicht voor gebruikers om toestemming aan apps te geven als die gerichte reclame willen aanbieden op basis van gegevens als locatie en interesses. Dat kan de inkomsten van Facebook al vanaf het eerste kwartaal drukken.