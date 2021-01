Charleroi en OH Leuven mogen nog hopen op Play-off 1 na gelijkspel

Ze zijn allebei aan een mindere reeks bezig, maar Charleroi en OHL mogen nog altijd hopen op Play-off 1 na een 1-1 gelijkspel. In een potige wedstrijd verdeelden ze gisteren de punten. Nummer zes OHL heeft 7 op 21 en staat nu op één punt van de top vier, Charleroi telt 1 op 18 en staat op drie punten van die felbegeerde vierde plaats.

OHL startte net als de voorbije weken slap en de Zebra‘s gingen meteen vol voor de 1-0. Bijna was het zover toen doelman Romo en centrale verdediger Jemelka slecht communiceerden, maar een Leuvense owngoal kon op het nippertje vermeden worden. De bezoekers namen al snel over en dat leidde onmiddellijk tot een doelpunt. Schrijvers haalde op links de achterlijn en bracht voor tot bij een slim ingelopen Sowah. De Ghanees duwde de 0-1 tegen de touwen. OHL zowaar nog eens op voorsprong in plaats van op achterstand na het eerste kwartier.

Leuven bleef ook in de rest van de eerste helft domineren met goed combinatievoetbal. De beste kans op de 0-2 was voor Mercier, die net naast besloot. Net voor de pauze waren er nog saves van Charleroi-doelman Descamps nodig op schoten van Sowah en Allemeersch. Die laatste, een negentienjarig jeugdproduct van OHL, nam in de spits verrassend de plaats in van de geschorste Henry. Allemeersch stond voor de allereerste keer aan de aftrap bij de Leuvenaars, eerder had hij enkel één minuutje gekregen op Anderlecht. Hij werkte hard en liet zich niet doen door de viriele Charleroi-defensie, met daarin onder meer RSCA-huurling en debutant Ognjen Vranjes.

Zorgen om Mercier

Na de rust bleef Mercier, die een stevige tik van Gillet had gekregen, binnen met pijn aan de voet. Per definitie betekent dat kopzorgen voor OHL-coach Marc Brys, want de Franse spelverdeler is allesbepalend voor de Leuvense manier van voetballen. De Leuvenaars moesten het nog 45 minuten zonder sleutelspelers Henry én Mercier rooien, dan weet je dat het moeilijk wordt.

De Zebra‘s kwamen goed uit de kleedkamer en gaven zich niet gewonnen. Onder aanvoering van Botaka, die met verschillende gevaarlijk schoten uitpakte, ging de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker. Met dank aan sterke reddingen van Romo bleef OHL nog even op voorsprong, maar lang zou dat niet meer duren. Op het uur legde invaller Tshimanga Gholizadeh tegen de grond. Charleroi kreeg een vrije trap op de rand van de zestien, Dessoleil joeg die knap via de paal in doel. 1-1.

De mannen van Karim Belhocine roken bloed en duwden keihard door voor de drie punten. Het werd een heuse belegering van het Leuvense doel, waarbij Romo het ene na het andere schot van Gholizadeh uit zijn doel ranselde. OHL wist uiteindelijk zijn puntje vast te houden en is nu zesde, op één puntje van de top vier. Charleroi telt twee punten minder en is achtste.