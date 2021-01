Het bijna totaalverbod op abortus in Polen wordt woensdag van kracht. Dat heeft de Poolse overheid aangekondigd. De regeling lokte grote protesten uit. Ook nu komen opnieuw mensen op straat.

Het Poolse grondwettelijk hof, dat door de PiS-regering volgestouwd werd met eigen benoemingen, heeft in oktober bepaald dat gevallen waarin een foetus ernstige en onherstel­bare afwijkingen vertoont, niet langer in aanmerking komen voor abortus. Die categorie maakte zo’n 98 procent uit van alle wettelijke abortussen in Polen.

Het arrest van het hof komt daarmee neer op een bijna totaalverbod in een land waar de regels rond zwangerschapsafbreking al bij de strengste in de EU behoorden. ­Alleen in geval van verkrachting of ernstig gevaar voor de gezondheid of het leven van de moeder, is abortus nog toegestaan.

De nationaalconservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zegt dat de regering nu zal focussen op het ondersteunen van ouders met kinderen met een handicap.

Eerdere plannen om gelijkaardige restricties op het recht op abortus door te voeren in het parlement, ontketenden in 2016 en 2018 al massale ‘vrouwenstakingen’ en protesten. Die veroorzaakten zoveel onrust dat PiS het idee in de koelkast stopte. Maar nu ziet het ernaar uit dat de strenge regels rond abortus binnenkort toch van kracht worden.

Ook nu roepen activisten op om opnieuw massaal te protesteren. Honderden mensen zijn in Warschau en andere steden op straat gekomen. ‘Deze idiote uitspraak zal abortussen niet voorkomen’, zegt de 23-jarige studente Cezary Jasinski. ‘De rechters zullen verantwoordelijk zijn voor iedere vrouw die door dit arrest pijn zal lijden of gedwongen wordt om een kind met het syndroom van Down te krijgen.’