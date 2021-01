James Bond poseert met overjaarse producten

Dat de release van de Bondfilm No time to die steeds wordt uitgesteld, is vervelend voor de bedrijven die veel geld hebben betaald voor product ­placement.

Een James Bond-film is in wezen één grote reclamespot voor allerlei luxeproducten. In No time to die zit product placement voor onder meer Omega-horloges, Bollinger-champagne, Adidas-schoenen en minstens drie Nokia-smartphones.

HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-smartphones, maakte vorige jaar fier bekend dat de Nokia 8.3 5G daarbij zou zijn. Wat op zich verbazend is, omdat de film in 2019 is opgenomen en die telefoon pas in oktober 2020 te koop was. Het was de bedoeling om de lancering van die smartphone helemaal in het teken te zetten van James Bond. Maar wanneer de film eindelijk in de zalen zal komen – oktober 2021, ­anderhalf jaar na de voorziene ­release – is het verouderde technologie. De Nokia 7.2, die ook in beeld zou komen, dateert zelfs al van 2019 en is dit najaar dus een heus stukje ­industriële archeologie.

Volgens de krant The Sun zullen sommige scènes opnieuw moeten worden opgenomen om dat recht te trekken. Maar het lijkt waarschijnlijker dat naar de digitale ­trukendoos wordt gegrepen.