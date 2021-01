Genk bibbert in het slot, maar Onuachu zorgt voor de drie punten tegen Zulte Waregem

Paul Onuachu heeft Racing Genk na vier wedstrijden zonder zege nog eens de drie punten bezorgd. In de 3-2-zege tegen Zulte Waregem scoorde de Nigeriaan opnieuw twee keer. Door zijn twee goals staat zijn doelpuntentotaal nu al op 22.

Racing Genk kon na een 1 op 12 de drie punten goed gebruiken. Toch kon het weinig creëren in de openingsminuten. Zulte Waregem, waar Davy De fauw bij afwezigheid van Francky Dury de rol van hoofdtrainer op zich nam, stond goed in blok en zette op de gepaste momenten druk. Het Genkse gevaar beperkte zich in de openingsfase dan ook tot een schuiver van Toma en een tweetal schoten van Uronen. Om het Waregemse blok te ontwrichten, ging het te traag bij de Genkenaars, waar Bongonda tegen zijn ex-club op de bank zat.

De bezoekers probeerden bij momenten hun voet naast die van de thuisploeg te zetten en voetbalden soms aardig mee. In een regie van Armenakas, die opnieuw in de basis stond ten koste van De Smet, ging de bal goed en gedurfd rond. Ook omdat Genk liet begaan. Eens in de final third stootte Essevee echter op een blauwe muur. Eén keer geraakte Zulte Waregem in de vijandige zestien: na een vlotte combinatie kon Armenakas niet goed afdrukken, waarna hij nog gehaakt werd door Munoz. Zulte Waregem wilde een strafschop en ook de VAR riep Boucaut naar het scherm, maar die gaf geen krimp.

Af en toe kwam Genk eens piepen, maar het ontbrak de Limburgers aan creativiteit. Meer dan nog een schot van Uronen en een kopbal van Onuachu kregen we niet te zien. Zulte Waregem bleef makkelijk overeind.

Toch moest Essevee met een 0-1 achterstand gaan rusten. Dat Genk dit seizoen niet veel nodig heeft om te scoren wisten we al en dat bleek opnieuw. Met een schitterende tik stuurde Ito Munoz het straatje in. De Colombiaan zag Onuachu moederziel alleen staan en bood de Nigeriaan zijn 21ste goal van het seizoen aan. Zuur voor Zulte Waregem.

Toch nog spanning na rust

Na rust wilde Racing Genk de partij zo snel mogelijk doodmaken. En daar slaagde het ook in. De eerste kans na rust was nog wel voor de bezoekers, maar aan de overkant was daar opnieuw die dekselse Onuachu. De boomlange aanvaller werd op een hoekschop van Heynen moederziel alleen gelaten en kon doodeenvoudig zijn 22ste van het seizoen binnenkoppen. Met 22 goals in 23 matchen ogen de cijfers van Onuachu ronduit indrukwekkend.

De zege leek binnen voor Genk. Zeker wanneer Ito er even later al 3-0 van maakte. Opnieuw zuur voor de bezoekers, want een minuut eerder was er een goede redding nodig van Vukovic om Marcq van de aansluitingstreffer te houden. Toch kon Zulte Waregem via De Bock nog tegenscoren. We kregen zelfs nog een spannend slot in de Luminus Arena: Cuesta kreeg de bal tegen de arm, waarna Bruno vanop de stip zowaar nog de aansluitingstreffer scoorde. Echt veel zoden bracht die goal niet meer aan de dijk. Genk hield stand en pakt zo eindelijk nog eens een driepunter. Zulte Waregem blijft achter met 0 op 9.