Apple is waardevolste merk van de wereld

Apple is ’s werelds waardevolste merk, voor Amazon en Google. De merkwaarde van ­Apple is met 87 procent gestegen, tot 263 miljard dollar. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking van Brand Finance Global 500.

Amazon staat op de tweede plaats, met een marktwaarde van 254 miljard dollar, Google op drie met 191 miljard dollar.

De hoogste merkwaarde bezitten van alle bedrijven ter wereld is niet het enige record waar de producent van de iPhone dezer dagen mee kan pronken. Beursanalisten gaan ervan uit dat Apple als allereerste bedrijf ooit de kaap van 100 miljard dollar omzet in één kwartaal heeft overschreden. Voor officiële bevestiging door Apple was het wachten tot gisteravond laat, na sluiting van de beurs op Wall Street, tot de bekendmaking van de kwartaalresultaten over de laatste drie maanden van 2020.

De eindejaarsfeesten zijn traditioneel goed voor een recordverkoop van iPhones en andere Apple-topproducten. Uit een bevraging bij 27 analisten kwam een verwachte kwartaalomzet naar voren van 102,7 miljard dollar, 16 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2019.

Ook record beurswaarde

Om de miljardendans compleet te maken: in augustus vorig jaar was Apple het allereerste bedrijf ooit om een beurswaarde te behalen van meer dan 2.000 miljard dollar.