Brusselaars kunnen kiezen tussen elf vrouwen voor nieuwe naam Leopold II-tunnel

De Brusselaars hebben de keuze tussen elf vrouwen om de Leopold II-tunnel van naam te veranderen. Dat maken minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) bekend. Op de shortlist figureren onder meer de namen van Semira Adamu, Marie Curie en Rosa Parks.

De Brusselse regering kondigde in maart vorig jaar aan dat de Leopold II-tunnel na de renovatie naar een verdienstelijke vrouw vernoemd zou worden. De Brusselaars mochten suggesties doen en 13.000 van hen deden dat ook. Een neutrale commissie heeft nu tien namen geselecteerd voor de shortlist. De Brusselse regering voegde nog de naam van de recent overleden zangeres Annie Cordy toe, omdat die het vaakst voorkwam in de inzendingen.

Daarnaast staat ook de naam van Semira Adamu op de lijst, de Nigeriaanse vrouw die in 1998 stierf bij haar uitzetting uit ons land. De Brusselaars kunnen ook stemmen op de Franse wetenschapster Marie Curie, filmmaakster Chantal Akerman, de eerste vrouwelijke Belgische doctor in de geneeskunde Isala Van Diest, schrijfster Marguerite Yourcenar en het Amerikaanse burgerrechtenicoon Rosa Parks. Tot slot gaat het om de Franse politica Simone Veil, de eerste vrouwelijke Congolese minister Sophie Kanza, de eerste Afrikaanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Wangari Muta Mathaai en Andrée De Jongh, de oprichtster van een ontsnappingsnetwerk in WO II.

Nog meer straten en pleinen

De inwoners van de hoofdstad zullen vanaf 1 februari een hele maand kunnen stemmen. De naamsverandering zelf zal dan gebeuren op het einde van de renovatiewerken.

De Brusselse regering wil nog meer straten en pleinen naar vrouwen vernoemen. Nu is dat voor slechts 6,1 procent van de Brusselse straatnamen het geval. Het is de bedoeling om naamswijzigingen in de toekomst op een gelijkaardige manier participatieve manier te organiseren, aldus Van den Brandt en Ben Hamou.

Op dit moment is er nog geen vaste procedure voor naamswijzigingen van straten. De Leopold II-tunnel is een pilootproject, dat weinig administratieve last oplevert omdat er geen postadressen aangepast moeten worden.