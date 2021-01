Moskee in Houthalen-Helchteren dreigt erkenning te verliezen na homofobe uitspraken

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren intrekken na enkele homofobe uitspraken. De verblijfsvergunning van de betrokken imam is niet hernieuwd.

De moskee dreigt haar erkenning te verliezen vanwege het verspreiden van haatdragende en discriminerende boodschappen ten aanzien van de LGBT-gemeenschap, stelt Bart Somers in een persbericht. De imam deelde op zijn Facebookpagina een bericht dat op een discriminerende wijze uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ziekte en verval meebrengt, klinkt het.

Hij zou ook een bericht hebben gedeeld waarin hij zegt achter Ali Erbas te staan. Erbas, de directeur van Diyanet (het staats­instituut voor religieuze zaken in Turkije), viel de LGBT-gemeenschap aan in een controversiële toespraak tijdens het vrijdaggebed. De imam van de moskee in Houthalen-Helchteren zou bovendien iemand bedankt hebben die reageerde op het bericht dat ‘homoseksualiteit een virus is van het kapitalisme en de democratie’.

‘We hebben een reglementair kader dat bepaalt wat lokale geloofsgemeenschappen moeten doen om een erkenning te krijgen en te behouden. Wie ingaat tegen grondrechten vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan deze erkenning verliezen’, zegt minister Somers. ‘Dat is in het belang van alle moslims en bij uitbreiding alle gelovigen in Vlaanderen die de beleving van hun religie wel verzoenen met onze democratische rechtsstaat.’

De provincieraad, de gemeenteraad, het representatief orgaan, het betrokken eredienstbestuur en de federale minister van Justitie moeten nu binnen de 60 dagen een advies verlenen aan minister Somers rond de opheffing van de erkenning. ‘Op basis van het volledige dossier zal ik ter zake een beslissing ten gronde nemen. Zo schrijft de erkenningsregeling het ook voor’, besluit Somers.

Verblijfsvergunning

De imam was eerder al in opspraak gekomen. Daarom wordt zijn verblijfsvergunning niet verlengd, zegt Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aan Radio 1. Na een aanvraag om zijn verblijfsvergunning te hernieuwen, is volgens Mahdi een onderzoek gebeurd. ‘Daaruit bleek dat de persoon haat zaait, door ook berichten uit te sturen over de LGBT-gemeenschap die niet zo verbindend zijn. Zo’n persoon heeft niets te zoeken in onze samenleving, en heeft ook niet het recht om op ons grondgebied te verblijven.’