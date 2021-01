Canadese miljonair doet zich voor als motelmedewerker en krijgt vaccin bedoeld voor inheemse bevolking

De ceo van een Canadese casinoketen heeft ontslag genomen nadat hij de coronaregels had overtreden. Hij was samen met zijn vrouw naar een afgelegen dorp gereisd en daar lieten ze zich inenten tegen covid-19. Een vaccin dat bedoeld was voor de risicogevoelige inheemse bevolking.

Rod Baker stond sinds 2011 aan het hoofd van het casinobedrijf Great Canadian Gaming Corporation, maar heeft deze week ontslag genomen nadat hij de coronaregels van Yukon had overtreden. Het noordwestelijke territorium heeft hem en zijn vrouw Ekaterina hiervoor formeel aangeklaagd. Ze krijgen een boete en riskeren een celstraf.

Het steenrijke koppel arriveerde op 19 januari in Whitehorse, de hoofdstad van Yukon, en reisde twee dagen later naar Beaver Creek. Daarmee overtrad het de verplichte quarantaine van veertien dagen. In het dorpje beweerden ze bovendien de nieuwe medewerkers te zijn van het lokale motel en lieten ze zich inenten met het coronavaccin van Moderna. Na de inspuiting vroegen ze iemand om hen terug naar het vliegveld te brengen en toen ontstond argwaan. Een telefoontje naar het motel wees uit dat het koppel er niet werkte.

Risico’s voor inheemse bevolking

In Canada staan de zenuwen strak gespannen nu de vaccinatiecampagne blijft aanslepen. Bij de Canadezen bestaat er ook weinig sympathie voor landgenoten die de richtlijnen overtreden. Een aantal publieke figuren, onder wie de minister van Financiën van Ontario, moest al aftreden nadat zij in de kerstvakantie naar het buitenland waren gereisd.

De gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Canada’s meest afgelegen gebieden zijn bijzonder groot. De inheemse bevolking kent een lange geschiedenis van dodelijke besmettingen uit het zuiden. In 1918 veegde de Spaanse griep hele dorpen van de kaart. De ziekte kwam het land binnen samen met soldaten die terugkeerden uit de Eerste Wereldoorlog.

‘Geen commentaar’

Beaver Creek telt geen 125 inwoners en ligt dicht bij de grens met Alaska. ‘Ik ben verontwaardigd over het egoïstische gedrag van Baker en zijn vrouw’, reageerde John Streicker, minister in de deelstaatregering van Yukon.

‘De raad van bestuur van Great Canadian neemt de bestaande gezondheids- en veiligheidsprotocollen bijzonder ernstig en aanvaardt geen handelingen die ingaan tegen de waarden van het bedrijf’, verklaarde woordvoerder Chuck Keeling. Toch weigert het bedrijf commentaar te geven of het ontslag van Baker direct gerelateerd is aan de overtredingen van de coronamaatregelen.