China beloont inwoners als ze tijdens Chinees Nieuwjaar thuisblijven: ‘Tijdelijk afscheid voor een betere hereniging’

Chinese bedrijven en lokale overheden betalen mensen in steden om tijdens het Lentefestival, ook wel bekend als Chinees Nieuwjaar, thuis te blijven en niet te reizen voor familiebijeenkomsten.

Om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan en massamigratie te vermijden, bieden Chinese bedrijven en lokale overheden de arbeiders en stadsbewoners geld, winkelvouchers en andere incentives aan.

Hiermee willen ze de massale verplaatsing, die elk jaar tijdens de feestdag plaatsvindt, verhinderen. Van gratis toegang tot lokale attracties tot zelfs eten en decoraties voor het Lentefestival, genoeg alternatieven om mensen te motiveren niet buiten de steden te gaan. Maar daar blijft het niet bij.

In Xiangcheng, een district in de stad Suzhou in de provincie Jiangsu, heeft de lokale overheid beloofd de inwoners 500 yuan (64 euro) te geven en de huurkosten voor bedrijven te halveren, maar alleen als ze hetzelfde geschenk aan hun werknemers aanbieden.

In Haicang, een district van Xiamen in de provincie Fujian, kondigde de regering een subsidie van 11 miljoen yuan (1,4 miljoen euro) aan voor inwoners die tijdens de vieringen in de havenstad verblijven.

De belangrijkste feestdag in China

Toch is dit niet eenvoudig. Chinees Nieuwjaar is namelijk de belangrijkste feestdag in China. Bij de zestiendaagse viering, waarvan het toppunt dit jaar op 12 februari valt, draait het meestal om reünies met dierbaren en uitstapjes naar locaties die grote menigten trekken.

De Chinese transportautoriteiten schatten dan ook maar liefst 300 miljoen treinreizen door het land tijdens de festiviteiten van dit jaar. Al was er door de lockdowns van vorig jaar en het reisverbod van de overheid een daling van 50,3 procent vergeleken met het voorgaand jaar. Dit was bij lucht-, trein- en busreizen te merken.

‘Jezelf en je gezin beschermen’

Ambtenaren roepen het land op om voorzichtig te zijn met de vieringen. Lokale bestuurders in Foshan, een fabrieksstad in Guangdong, Zuid-China, stuurden een open brief naar bewoners met winkelbonnen, gratis toegang tot toeristische plekken, bioscoopkaartjes, eten en nieuwjaarsversieringen om hen te overtuigen niet te reizen voor familiebijeenkomsten.

‘Om het risico van verspreiding van het virus te verkleinen, jezelf en je gezin te beschermen, zijn dit de beste cadeaus die je jezelf en je stad kunt geven’, staat er in de brief. ‘We raden je oprecht aan om in Foshan te blijven voor het nieuwe jaar.’

‘Een tijdelijk afscheid is voor een betere hereniging’, verklaarde de Chinese staatsomroep CCTV. ‘Laten we volhouden en een overwinning verwelkomen.’