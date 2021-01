Regenboognetwerk CD&V betreurt verzoening tussen Puurs-Sint-Amands en ‘lgbt-vrije’ zusterstad

Het Regenboognetwerk van CD&V vraagt om extra voorwaarden bij een verzoening tussen Puurs-Sint-Amands en zusterstad Debiça. De band tussen beide gemeenten staat onder druk door een geschil over lgbt-rechten. ‘Het is niet voldoende dat alleen de burgemeester gehoord wordt in deze kwestie’, reageert Orry Van der Wauwer (CD&V).

‘Er kunnen nooit toegevingen gedaan worden op rechten van holebi- of transpersonen’, reageert het Regenboognetwerk CD&V op de beslissing van Puurs-Sint-Amands om de zusterband met het Poolse Debiça te herstellen. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) nam genoegen met de Poolse uitleg bij een omstreden resolutie met mogelijk negatieve gevolgen voor lgbt-personen. De netwerkorganisatie binnen CD&V die de belangen van holebi- en transpersonen verdedigt, vraagt bijkomende voorwaarden om de zusterband te behouden.

‘We willen de banden niet verknippen’, verduidelijkt CD&V-parlementslid Orry Van der Wauwer en voorzitter van het Regenboognetwerk. ‘Maar we vragen wel dat er contact wordt opgenomen met lokale lgbt-organisaties om zicht te krijgen op de impact van het charter.’ Overleg over de kwestie verliep voorheen vooral via de gemeentebesturen. ‘Het is niet voldoende dat alleen de burgemeester gehoord wordt’, vindt Van der Wauwer. Er zou bereidheid zijn om de situatie voor lgbt-personen jaarlijks te monitoren en de zusterband constructiever in te zetten. Bijvoorbeeld door een afgevaardigde van het Belgische lgbt-middenveld te betrekken bij een volgend bezoek van Debiça aan Puurs-Sint-Amands.

‘Schuldig verzuim’

En wat als dat niet voldoende blijkt? ‘Wanneer de rechten van lgbt-personen blijven geschonden worden en interventies niets uithalen, heeft een zusterband geen zin meer’, oordeelt het Regenboognetwerk van de christendemocraten. Die had de CD&V-burgemeesters afgelopen zomer trouwens zelf opgeroepen om druk te zetten via hun zustersteden. Puurs-Sint-Amands ging in op die oproep en besloot om de band met Debiça tijdelijk op te schorten tot er ‘duidelijkheid’ was over een resolutie ‘ter bescherming van het traditionele gezin’.

Dat het gemeentebestuur vervolgens vrede had met de uitleg die Debiça gaf, schiet ook bij Yves Aerts in het verkeerde keelgat. De coördinator van de Vlaamse lgbt-koepelorganisatie Çavaria haalt op Facebook forst uit. ‘Halfslachtige standpunten volstaan niet meer. Wat u doet is minstens een vorm van schuldig verzuim, en wie weet, zelfs van medeplichtigheid’, schrijft hij aan burgemeester Van den Heuvel. Het Regenboognetwerk CD&V rekent op Çavaria voor een doorverwijzing naar lokale Poolse lgbt-organisaties.