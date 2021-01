Is Navalni de man die Poetin van zijn troon duwt?

In heel Rusland werd afgelopen weekend betoogd door pro-Navalni fans. Het centrum van Moskou zag zwart van de mensen, 3.600 mensen werden opgepakt. Wordt het heet onder de voeten van president Poetin?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni werd in augustus vorig jaar vergiftigd. Hij herstelde in Berlijn, maar hij was nog maar net genezen of hij trok weer, met ware doodsverachting, naar Moskou. En hij werd er gevangen genomen. Wat bezielt hem? En kan hij er toch in slagen de poten onder Poetins troon weg te zagen?

