Onderzoek naar dodelijke fles wijn in Puurs stopgezet

Een jaar nadat een vrouw (41) uit Puurs is gestorven na een slok rode wijn waarin dodelijke drugs zaten vermengd, is het onderzoek stilgelegd. Dat heeft het parket bevestigd na berichtgeving van de Gazet van Antwerpen.

De zaak kreeg destijds heel wat aandacht omdat de vrouw stierf aan een dodelijke cocktail van harddrugs die op een of andere manier aan een fles wijn waren toegevoegd.

Het slachtoffer overleed op 17 december 2019 in het ziekenhuis nadat ze vijf dagen voordien met spoed was opgenomen. Onderzoek wees uit dat ze een enorme hoeveelheid harddrugs - MDMA en MDA - in het bloed had. De drugs bleken achteraf in een fles wijn te zitten waar ze in het bijzijn van een vriendin van had gedronken. Volgens de familie van het slachtoffer zou de vrouw slechts één slokje gedronken hebben, omdat de wijn blijkbaar heel slecht smaakte. Even later werd de vrouw onwel.

Politie en parket hebben het voorbije jaar trachten te achterhalen waar de fles precies vandaan kwam en wie ze manipuleerde, maar dat leverde geen doorbraak op. Het parket heeft nu gevraagd om de onderzoeksrechter van zijn taak te ontlasten. Het parket benadrukt wel dat het onderzoek kan worden heropend als er nieuwe informatie zou opduiken.